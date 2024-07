Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Sonneberg (ots)

Am Freitag, gegen 20.50 Uhr, bog der 41-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg von der Oberlinder Straße nach rechts in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße ab. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 57-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesen zusammen. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

