HZA-KA: Hauptzollamt Karlsruhe: Sieben Liegenschaften erfolgreich EMAS-validiert/Maßnahme aus dem Klimaschutzprogramm 2030 erfolgreich umgesetzt

Das Hauptzollamt Karlsruhe setzt neue Maßstäbe im Umweltschutz: Sieben von insgesamt elf Liegenschaften des Hauptzollamts wurden erfolgreich nach dem EMAS-Standard (Eco-Management and Audit Scheme) validiert. Diese erfolgreiche Zertifizierung wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) durch ein EMAS-Zertifikat bestätigt und stellt einen bedeutenden Schritt im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung dar. Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 wurde die Einführung eines Umweltmanagementsystems an mindestens 10 % aller Standorte aller Ressorts bis zum Jahr 2025 festgelegt. Das Hauptzollamt Karlsruhe geht hier mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass nachhaltiges Handeln und Umweltschutz fest in der Struktur des Zolls verankert sind. Bundesweit ist das Hauptzollamt Karlsruhe das einzige Hauptzollamt, das sich das Ziel gesetzt hat, alle Liegenschaften EMAS-zertifizieren zu lassen. Bereits jetzt durchlaufen sukzessive die Liegenschaften in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen den anspruchsvollen EMAS-Prozess. "Wir sind froh darüber, dass wir mit der EMAS-Zertifizierung unserer Liegenschaften einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können", so Henrik Schmieding, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Karlsruhe. "Dieses Engagement zeigt, dass wir nicht nur gesetzliche Aufgaben wahrnehmen, sondern auch Verantwortung für die Umwelt und die zukünftigen Generationen übernehmen." Neben der Zertifizierung selbst haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptzollamts Karlsruhe weitere Initiativen im Bereich des Umweltschutzes ins Leben gerufen. So wurde beispielsweise auf dem Dach des Gebäudes in Karlsruhe eine Nisthilfe für Wanderfalken installiert, um einen Beitrag zum Artenschutz zu leisten. Zudem fand in Zusammenarbeit mit einem benachbarten Kindergarten eine Sonnenblumen-Pflanzaktion statt, die nicht nur den Standort verschönerte, sondern auch das Umweltbewusstsein der Kinder förderte. Mit diesen Maßnahmen zeigt das Hauptzollamt Karlsruhe, dass Klimaschutz und Ressourcenschonung zentrale Bestandteile der täglichen Arbeit sind und dass es sich als Vorreiter im Zollwesen versteht, wenn es um nachhaltiges Handeln geht. Über das Hauptzollamt Karlsruhe Das Hauptzollamt Karlsruhe ist eines von 41 Hauptzollämter in Deutschland und verantwortlich für die zoll- und steuerrechtlichen Überwachungsaufgaben in der Region. Mit rund 900 Beschäftigten an 11 Standorten leistet das Hauptzollamt einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Deutschland. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind dabei feste Bestandteile der Organisationskultur.

