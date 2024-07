HZA-KA: Vier Jahre scheinselbstständig/ Beiträge in Höhe von 57.000 Euro hinterzogen

Karlsruhe (ots) - Die Zollzahlstelle in der Philipp-Reis-Str. 4, 76137 Karlsruhe ist am 27.06.2024 ganztägig geschlossen. Einzahlungen, darunter die Abfertigung von Zahlungsrückständen der Kraftfahrzeugsteuer, können beim Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstr. 15, 76185 Karlsruhe getätigt werden. Am 28.06.2024 steht die Zollzahlstelle wieder regulär zur Verfügung. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Karlsruhe Alina ...

mehr