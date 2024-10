Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle ist erneut Kooperationspartner der Aktion "Kindern helfen Kindern"

Celle (ots)

Die Weihnachtspaketaktion startete im Jahr 1999 mit dem Ziel, sowohl das Leben der Kinder in Südosteuropa zu verbessern als auch in der Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Denn viele Kinder in den ärmeren Ländern bekommen aufgrund der wirtschaftlichen / finanziellen Lage dort keine Weihnachtgeschenke. Die Hilfsorganisation ADRA e.V. möchte hier zumindest ein bisschen Linderung verschaffen, indem er mit Kooperationspartnern Weihnachtspakete zusammenstellt. Wie genau die Aktion läuft, ist unter https://kinder-helfen-kindern.org/ zu lesen. Die Kinder erhalten so nicht nur Weihnachtsgeschenke aus Deutschland, die Paketaktion ist auch eine Spendenaktion. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Polizeiinspektion Celle wieder an der Paketaktion "Kinder helfen Kindern" der ADRA e.V. Am 17.10.2024 brachte Irina Hein rund 100 Pakete in die Inspektion, die nun ab sofort auf ihre "Befüllung" warten. Die Pakete können rund um die Uhr in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Celle in der Jägerstraße 1 abgeholt und befüllt werden. Die Aktion läuft bis zum 17.11.2024, dann werden die Kartons in Richtung Serbien auf die Reise geschickt, um dort für leuchtende Kinderaugen zu sorgen. Was alles in das Paket darf und was nicht, ist auf einem Flyer in jedem Paket aufgeführt. Die darin aufgeführten Bestimmungen sollten unbedingt beachtet werden, damit es beispielsweise beim Zoll nicht zu Beanstandungen kommt. Die gepackten Pakete können dann zwischen dem 30.10.2024 und dem 17.11.2024 jeweils mittwochs und sonntags in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, in der Guizettistraße 5, 29221 Celle abgegeben werden. Um den Transport der Pakete zu ermöglichen, wird eine Spende von mindestens 8 Euro erbeten, welche entweder überwiesen oder aber auch bei der Paketabgabe in bar übergeben werden kann. ADRA Deutschland e.V. Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE36 3702 0500 0007 7040 00 SWIFT/BIC: BFSWDE33KRL Kennwort: KHK Im vergangenen Jahr sind in Celle 341 Pakete von Schulen, Kindergärten, Unternehmen und Privatpersonen gepackt worden. Wir sind gespannt, ob die Zahl dieses Jahr getoppt werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell