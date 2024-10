Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradkontrollen in der Gemeinde Südheide

Celle (ots)

Hermannsburg - Die Polizei Hermannsburg wird nach den Ferien in den örtlichen Schulen wieder die herbstliche Beleuchtungskontrolle an den Fahrrädern der Schüler durchführen. Damit auch die Kinder der Außendörfer, die ihr Rad nicht in der Schule vorführen können, ihre Räder überprüfen lassen können, bietet die Polizei Hermannsburg am Freitag, den 25.10.2021, zwischen 14.00 und 16.30 Uhr, dazu Gelegenheit.

Die Beamten der Polizeistation Hermannsburg werden die Räder an folgenden Orten in Augenschein nehmen und bei erfolgreicher Prüfung den begehrten Aufkleber überreichen:

Beckedorf, Bahnhof, 14.00-14.25 Uhr,

Bonstorf, Feuerwehrgerätehaus, 14.35-15.00 Uhr,

Hetendorf, Ortsmitte, 15.05-15.20 Uhr,

Oldendorf, Dreieck, 15.30-15.55 Uhr,

Weesen, Feuerwehrgerätehaus, 16.05-16.30 Uhr.

Außerdem können Fahrräder jederzeit bei der Polizeistation Hermannsburg zur Geschäftszeit überprüft werden.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an die Polizeistation Hermannsburg wenden: Billingstraße 32 29320 Südheide Tel.: 05052 / 913310

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell