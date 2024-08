Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlägt sich auf L 599 - PM Nr. 2

Hockenheim (ots)

Schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zog sich eine 82-jährige Frau zu, die am Sonntagabend gegen 18.48 Uhr mit ihrem Mazda auf der L 599 am Ortsausgang von Hockenheim alleinbeteiligt verunglückte. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und kam mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Feurwehr musste sie aus dem Auto bergen. Im Anschluss wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus eigeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Auch eine Straßenlaterne wurde irreparabel beschädigt und musste entfernt werden. Die L 599 war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

