Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schläge münden in Nasenbeinbruch

Mannheim (ots)

Einen Nasenbeinbruch trug ein 46-jähriger Mannheimer davon, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.15 Uhr an der Haltestelle Paradplatz von einem 37-jährigen Wohnsitzlosen mit mehreren Faustschlägen in das Gesicht malträtiert wurde. Zudem erlitt er mehrere Platzwunden im Bereich des Mundes. Der Täter konnte bei der Tatausführung von nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten beobachtet werden. Aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung konnten die eintreffenden Einsatzkräfte den deutlich alkoholisierten Täter nach dessen Flucht in der Fressgasse antreffen und vorläufig festnehmen. Der Geschädigte wurde zur Untersuchung in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache des Körperverletzungsdelikts liegt bislang im Dunkeln. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

