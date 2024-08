Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand eines Motorrollers

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr wurde in der Riedfeldstraße, im Stadtteil MA-Neckarstadt, ein Brand eines Motorrollers gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte festgestellt werden, dass der im Hinterhof abgestellte Roller, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand geraten war. Der Brand an sich konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Jedoch wurde der Roller durch das Brandgeschehen vollständig zerstört. Ferner wurde noch ein im Nahbereich abgestelltes Fahrrad sowie die Außenfassade einer im Hinterhof befindlichen Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Zu Personenschäden kam es allerdings nicht. Der eingetretene Gesamtschaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell