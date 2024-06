Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dornbusch: Geparkter Pkw zerkratzt

Dornbusch (ots)

Anlässlich einer Veranstaltung in der Sporthalle kamen am Donnerstag zahlreiche Pkw in Dornbusch zusammen, die Parkkapazitäten an der Halle waren schnell erschöpft. Ein Audi Q5, der auf dem Grünstreifen gegenüber des Mehrgenerationenhauses im Eichenweg geparkt stand, wurde von Unbekannten mutwillig beschädigt. Der schwarze Pkw ist an der Beifahrerseite und Motorhaube nicht unerheblich zerkratzt worden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 4.000 EUR geschätzt. Ereignet haben muss sich die Sachbeschädigung in der Zeit von 18:20 Uhr bis 21 Uhr. Die Polizei sucht Hinweise zu der Tat, diese werden unter 04143/912340 von den Beamten entgegengenommen.

