Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fredenbeck: Sachbeschädigung an Pkw

Fredenbeck (ots)

Ein geparkter Pkw Fiat 500 wurde am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 16:15 Uhr offenbar mutwillig beschädigt. In dieser Zeit parkte der weiße Kleinwagen im Schulze-Delitzsch-Weg auf dem Parkstreifen. Dort entstanden auf der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen in Form von zwei langen Kratzern, die nach Art und Ausprägung offenbar mutwillig verursacht worden sind. Die Polizei Fredenbeck nimmt Hinweise zu der Tat unter 04149/933510 entgegen.

