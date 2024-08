Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtliche Randale

Schalksmühle (ots)

Mehrere Notrufe gingen in der Nacht zum Sonntag, etwa ab 1 Uhr, bei der Polizei ein, weil ein blutverschmierter Mann unter anderem am Ahornweg randalierte und durch die Nacht brüllte. Als die Polizei eintraf, ließ er sich ohne Probleme fixieren. Auf dem Weg zum Streifenwagen drehte er jedoch auf, trat aus und versuchte unter einem fortwährenden Schwall von Beleidigungen wie "Pisser", "Wichser", "Lutscher", "Hurensöhne", "Fotze" etc. die Polizeibeamten zu bespucken. Erst mit Unterstützung mehrerer weiterer Streifenwagen-Besatzungen konnte er gebändigt und in Lüdenscheid in Gewahrsam genommen werden. Dort setzte der 32-jährige Schalksmühler seinen Widerstand und seine Beleidigungen fort. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungskräfte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell