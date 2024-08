Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliert/ Gullideckel aus der Straße genommen

Unter Drogen am Steuer

Altena (ots)

Fünf alkoholisierte Männer sind am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Fußgängerzone Lennestraße aufgefallen. Nach dem Besuch einer Gaststätte zogen die bis 21- bis 24-Jährigen aus Aachen und dem Kreis Wesel durch die Stadt und nahmen unterwegs einen Kerzenständer an sich. Zeugen informierten die Polizei. Die stellte den Kerzenständer sicher und ermittelt nun wegen Diebstahls.

In der Nacht zum Samstag haben zwei Unbekannte auf der Rahmedestraße einen Gullideckel aus seinem Rahmen gehoben und vor dem Haus Nr. 253 auf die Fahrbahn gelegt. Der Schacht liegt mittig auf der in Richtung Stadtmitte führenden Fahrbahnseite. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Sonntagabend um 20.25 Uhr auf der Lüdenscheider Straße einen 25-jährigen Pkw-Fahrer. Der Altenaer erweckte den Eindruck, als stünde er unter Drogen. Die Polizeibeamten brachten den Altenaer zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell