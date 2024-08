Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Etwas zu heftig gegen Laden-Scheibe "geklopft"

Hemer (ots)

Ein 42-jähriger Mann hat am späten Freitagmorgen die Scheibe eines Geschäftes an der Hönnetalstraße eingeschlagen. Immer wieder hämmerte er gegen Scheibe und Tür des verschlossenen Ladens, bis schließlich eine Scheibe zu Bruch ging. Darauf ging er weg. Später meldete er sich selbst bei der Polizei. Er erklärte, dass er nur "geklopft" habe, um in den Laden gelassen zu werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

