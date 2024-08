Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Passanten angepöbelt - E-Scooter-Fahrer mit Haftbefehl - Zusteller von Hund gebissen

Iserlohn (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagmorgen mehrfach Passanten am Lennedamm lautstark angepöbelt und sich mit Mitarbeitern eines Cafés gestritten. Auch den hinzu gerufenen Polizeibeamten trat er mit extremen Stimmungsschwankungen entgegen. Aber er verhielt sich kooperativ. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Er wurde auf Anregung des städtischen Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt nach Psych-KG in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr in der Straße Schützenhof einen E-Scooter-Fahrer. Wie sich herausstellte, lag ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen vor. Der Iserlohner versuchte, zu flüchten. Die Polizeibeamten verfolgten und fixierten ihn nach wenigen Metern. Bei seiner Durchsuchung kam Kokain zum Vorschein. Offenbar stand er unter Drogen auf dem E-Scooter, der im Übrigen nicht versichert war.

Am Freitagmorgen wurde am Leckeweg ein Post-Zusteller von einem Hund gebissen. Der 24-Jährige hatte am Tor geklingelt und dann das Grundstück betreten. Darauf kam ein schwarzer Hund auf ihn zu und biss ihm ins Bein. Die Besitzerin erklärte gegenüber der Polizei, dass der Hund sie nur habe beschützen wollen. Der Rettungsdienst versorgte die Wunde des Zustellers. Die Tierhalterin bekam eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Beim Entfernen von Unkraut auf einer gepflasterten Hofeinfahrt setzte ein Hauseigentümer am Freitagmorgen einen Gasbrenner ein. Versehentlich geriet eine Hecke in Brand. Der Verursacher griff selbst zum Gartenschlauch und löschte den Brand. Der Rettungsdienst untersuchte ihn. Es entstand kein Fremdschaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr.

Ein unbekannter Pkw-Fahrer ist am Samstagnachmittag in der Wasserstraße mit hoher Geschwindigkeit auf eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes zugefahren. Der Pkw-Fahrer bog kurz nach 14.30 Uhr in den verkehrsberuhigten Bereich ab, während dort nach dem Markt gerade Reinigungsarbeiten liefen. Die städtische Bedienstete wies den Mann darauf hin und forderte ihn auf, abzudrehen. Der Autofahrer tat jedoch nach kurzem Überlegen genau das Gegenteil: Er hielt mit vergleichsweise hohem Tempo auf die Mitarbeiterin zu, die sich durch einen Sprung an die Seite in Sicherheit brachte. Der Pkw-Fahrer wendete mit quietschenden Reifen und fuhr erneut auf die Ordnungskraft zu. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

An der Osemundstraße brannten am Samstag gegen 1 Uhr gleich vier Papier-Müllcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Mindestens Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag auf das Gelände einer Firma an der Zollhausstraße eingedrungen und haben große Kabeltrommel auf eine Wiese in der Nähe gerollt. Gegen 1.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Ein Bauer hat die schweren Rollen wieder zu der Firma transportiert. Es entstand, bis auf das demontierte Zaunelement, kein Schaden.

Eine 65-jährige Frau meldete sich am Freitag bei der Polizei, weil sie am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter am Schapker Weg bestohlen worden sei. Sie hatte ihr Portemonnaie eigentlich gut in einer Bauchtasche verstaut. Doch als sie ein Kleid anprobierte, legte sie die Bauchtasche kurz ab und vergaß sie. An der Kasse fiel ihr das Fehlen auf. Sie fand ihre Bauchtasche, aus der allerdings inzwischen die Geldbörse verschwunden war. Die wurde wenige Augenblicke später draußen auf dem Parkplatz gefunden - allerdings ohne das Bargeld. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell