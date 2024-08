Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schokodieb festgenommen, EInbrechern nachgeeilt und Randaliererin gefasst

Lüdenscheid (ots)

Schokoladendieb festgenommen

Freitagnachmittag wurde die Polizei um 16:15 Uhr zu einer Supermarktfiliale an der Kölner Straße gerufen. Ein 49 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde dabei ertappt, wie er Schokoladentafeln im Wert von etwa 300 Euro in seinen Rucksack steckte und diese entwenden wollte. Die Polizei nahm den Mann fest und unterstellte einen gewerbsmäßigen Diebstahl, da er die Tafeln wohl kaum selbst essen wollte. Er wurde zunächst zur Polizeiwache Lüdenscheid gebracht, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbrechern nachgeeilt

Sonntagabend um 21:45 Uhr wollten zwei Männer Am Weiten Blick einbrechen. Einer schien laut Zeugen aufzupassen, der andere schob den Rollladen einer Erdgeschosswohnung hoch und schlug ein Loch ins Fenster. Als sie einen Zeugen erblickten, liefen sie davon. Ein Täter konnte flüchten, er lief Richtung Heedfelder Straße. Er wird beschrieben als männlich, 15-18 Jahre alt, schlank, 160-170cm groß und mit bräunlichen Hauttypen. Zudem habe er schwarze Locken, er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und einen Rucksack. Ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger aus Lüdenscheid konnte nahe der Örtlichkeit zudem an einer Tankstelle angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Lüdenscheid verbracht, wo er nach Durchführung strafprozessualer Maßnahmen im weiteren Verlauf entlassen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Geschehen.

Randaliererin gefasst

Am Samstagabend randalierte nach 22 Uhr eine 57 Jahre alte Lüdenscheiderin an der Wagnerstraße. Ein Zeuge beobachtete sie dabei, wie sie gegen eine Scheibe an einem Haus trat und diese zerbrach. Vor Ort stellte sich heraus, dass sie alkoholisiert ist. Sie wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, wo sie nach Ausnüchterung entlassen werden konnte. Es folgt ein Strafverfahren. (lubo)

