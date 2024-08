Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ist nicht einverstanden mit Polizei-Kontrolle

Lüdenscheid (ots)

Eine Polizeistreife stoppte am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen 31-jährigen Autofahrer, der in Schlangenlinien über die Lösenbacher Landstraße fuhr. In einer Links-Kurve touchierte er die Bordsteinkante. Schwankend und lallend stieg er bei der Kontrolle aus seinem Fahrzeug, redete unaufhörlich auf die Beamten ein, wurde immer aggressiver. Er verweigerte jegliche Kooperation und beleidigte die Polizeibeamten als "Püppchen" und "Spinner". Die Beamten brachten ihn schließlich doch dazu, sich zur Polizeiwache bringen zu lassen. Dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Polizei beschlagnahmte Führerschein und Fahrzeugschlüssel und untersagte bis auf Weiteres das Führen von Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Beleidigung. (cris)

