Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2406056

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Freitag, 14. Juni 2024, kam es in der Zeit von 3:20 Uhr bis 15 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Elberfelder Straße in Velbert Neviges. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zur Gaststätte. Es wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Samstag, 15. Juni 2024, kam es in der Zeit zwischen 22:30 und 22:35 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bodelschinghstraße in Ratingen. Zwei bislang unbekannte Männer versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen, konnten aber durch die Bewohnerin der Wohnung gestört werden.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 35 bis 45 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Kleidung

Täter 2:

- circa 45 bis 55 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Kleidung

Die beiden Männer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

In der Zeit von 19:10 bis 23:15 Uhr kam es am Samstag, 15. Juni 2024, in Ratingen Zentrum an der Straße "Freiligrathring" zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Wohnungstür Zutritt zu dieser. Bislang konnte nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In Hilden kam es im Zeitraum von Dienstag, 4. Juni 2024, gegen 12 Uhr bis Donnerstag, 13. Juni 2024, 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Hugo-Wolf-Straße in Hilden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich gewaltsam durch die Haueingangstür Zutritt zum Haus. Es wurde Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet.

Im Tatzeitraum konnte durch einen Nachbarn eine verdächtige Person festgestellt werden.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - längerer Bart - beiger Pullover - Taschenlampe am Arm (vermutlich mit Klettverschluss)

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Samstag, 15. Juni 2024, kam es gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Lebensmittelgroßhandels an der Pfalzstraße in Haan. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle und entwendeten Schinken und Mortadella im mittleren fünfstelligen Wert.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Sonntag, 17. Juni 2024, kam es zu mehreren Einbrüchen in ein Wohn- und Bürogebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich augenscheinlich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Die verschiedenen Bürokomplexe wurden delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell