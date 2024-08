Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxi-Zeche geprellt

Scheibe zerstört

Alkohol am Steuer

Halver (ots)

Heute Nacht, kurz nach Mitternacht, bestellte sich ein 59-jähriger Halveraner ein Taxi, um sich zu einer Tankstellte an Brügge fahren zu lassen. Dort angekommen, bat der Fahrgast den Chauffeur, ihm Geld zu leihen, weil er sein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Der gutgläubige Fahrer lieh ihm 20 Euro, der Fahrgast ging einkaufen und ließ sich wieder nach Hause bringen. Dort angekommen, ging er in seine Wohnung und kehrte nach einiger Zeit mit der Mitteilung zurück, dass er kein Geld habe. Der Taxifahrer holte die Polizei. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Betrugs.

Zwei Jugendliche haben am späten Donnerstag eine Haustür an der Feldstraße beschädigt. Bewohner hörten um 21.30 Uhr ein dumpfes Geräusch und sahen, wie zwei Jugendliche wegrannten. Beim Nachschauen an der Tür wurde der Schaden entdeckt: Glas und Türrahmen waren gebrochen. Vor der Tür lag unter anderem ein Stein.

Am Sonntag gegen 21 Uhr hatte sich eine Streifenwagen-Besatzung am Deutschen Eck postiert. Ein Pkw-Fahrer fuhr, ohne anzuhalten, über den Kreuzungsbereich. Als ihn die Polizeibeamten anhielten, schlug ihnen eine starke Alkoholfahne entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 22-jährige Halveraner wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Außerdem beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des 22-Jährigen und untersagten bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum. (cris)

