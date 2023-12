Gerolstein & Daun & Bleckhausen (ots) - Wie durch die Polizei bereits am 29.12.2023 berichtet wurde: Am 28.12.2023 mussten durch die Polizeibeamt*innen sowohl in Gerolstein, als auch in Daun Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Sprengstoffverordnung eingeleitet werden. Gegen 18:35 Uhr hatte ein 39-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein in der Bahnhofstraße ...

mehr