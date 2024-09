Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Lange Haftstrafen nach Raubüberfall - Einbrüche in Stuhr und Sudwalde ---

Diepholz (ots)

Bassum - Lange Haftstrafen nach Raub

Drei Männer im Alter zwischen 23 und 41 Jahre wurden jetzt vom Landgericht Braunschweig wegen schweren Raubes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Zwei Männer hatten am 12.04.24 gegen 08.30 Uhr in Bassum-Bramstedt eine Familie überfallen und ausgeraubt. Ein Familienmitglied wurde dabei schwer verletzt.

Die zwei Täter und ein Helfer konnten zeitnah auf ihrer Flucht im Bereich Hannover von der Polizei lokalisiert und festgenommen werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen fand nun der Prozess wegen Raubes am Landgericht Braunschweig statt. Dabei wurde der 23-jährige Täter zu einer Haftstrafe von 6 Jahren verurteilt. Der zweite Täter wurde zu 5 Jahren und 5 Monaten verurteilt. Ihr 41-Mittäter wurde wegen Beihilfe zu 1 Jahr und 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. Alle drei Urteile sind nach Auskunft des Gerichtes noch nicht rechtskräftig.

Stuhr - Einbruch

Am Donnerstag von 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter Diebesgut erlangten stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Gegen Baum

Am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr ist ein 60-jähriger Fahrer mit seinem Pkw in Leeste, Am Weidufer, aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 18000 Euro.

Sudwalde - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit vom Samstag der letzten Woche bis zum gestrigen Donnerstag in ein zur Zeit unbewohntes Wohnhaus in Menninghausen, Am Hasenberg, eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür ins Haus ein. Ob sie Diebesgut erlangten steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell