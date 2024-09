Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Ermittlungserfolg der Polizei

Festnahme nach Raub anl. Schützenfest ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat nach intensiven Ermittlungen am Dienstagnachmittag in Twistringen einen 29-jährigen Mann festgenommen. Der 29-Jährige steht in dringendem Tatverdacht am 23.07.24 gegen 04.30 Uhr nach dem Schützenfest einen 46-jährigen Mann überfallen und ausgeraubt zu haben. Der 46-Jährige wurde bei dem Raub schwer verletzt und musste ins Krankenhaus(wir berichteten).

Nach umfangreichen Ermittlungen, Befragung von Zeugen und Auswertung von Videoaufnahmen usw., erhärtete sich der Verdacht gegen den 29-Jährigen. Nach dem die Staatsanwaltschaft Verden einen Haftbefehl erwirkt hatte, konnte die Polizei am Dienstag den 29-Jährigen auf einem Parkplatz am Bahnhof Twistringen festnehmen.

Der 29-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell