Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Taxifahrer verhindert Betrug nach Schockanruf - Wagenfeld, Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Schwaförden/Sulingen - Taxifahrer verhindert Betrug

Ein aufmerksamer Taxifahrer hat am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr verhindert, dass eine Seniorin viel Geld von der Bank abhebt und an falsche Polizeibeamte aushändigt.

Die Seniorin war gegen 11.00 Uhr von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Ihr wurde eine Notsituation geschildert, in dem ihr Sohn oder Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Gegen eine Kaution von 17000 Euro könne sie aber eine Verhaftung abwenden. Die Seniorin rief daraufhin ein Taxi und wollte sich zur Bank fahren lassen. Als sie dem Taxifahrer von dem Telefonat erzählte, entschied dieser kurzerhand mit der Seniorin direkt zur Polizei nach Sulingen zu fahren.

Die Polizei lobt das umsichtige und vorbildliche Verhalten des Taxifahrers und dankt ihm ausdrücklich für die Entscheidung mit der Seniorin zur Polizei zu fahren. Die Polizei rät, solche Anrufe sofort zu beenden und bei Zweifeln die Familienangehörigen oder die Polizei über die bekannte Rufnummer anzurufen.

Wagenfeld - Schwerer Verkehrsunfall

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr mit seinem Pkw verunglückt und schwer verletzt worden. Er befuhr den Flöthweg und verlor vermutlich aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit bei starkem Regen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und danach mit einem Brückengeländer an der Kreuzung Haßlingerbruch. Der 21-Jährige war in seinem Pkw eingeklemmt und musste zeitaufwendig von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Pkw und am Brückengeländer entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diepholz - Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern

In den letzten Wochen, zuletzt am 30.08.2024, sind in der Stadt Diepholz und den umliegenden Ortschaften Spendensammler unterwegs gewesen. Eine Gruppe mehrerer Frauen und Männern baten um Spenden im Auftrag des "Landesverbandes für Behinderte und taubstumme Kinder". Die vorgezeigten Zettel hatten auch einen entsprechenden Aufdruck.

Dem Landesverband sind keine Spendensammler bekannt und auch nicht in ihrem Auftrag unterwegs. Der Verband macht generell keine Sammlungen oder Haustürgeschäfte. Die vorgezeigten Zettel stammen auch nicht vom Landesverband und sind eine Fälschung. Ein Sprecher des Landesverbandes distanzierte sich in einem Telefonat ausdrücklich von den Spendensammlern.

Die Polizei bittet um Mitteilung, sollten erneut entsprechende Spendensammler in oder um Diepholz in Erscheinung treten. Zudem warnt die Polizei davor, nicht gutgläubig und al zu schnell das Portemonnaie herauszuholen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Transporter aufgebrochen

Unbekannte sind späten Montagabend gegen 22.55 Uhr durch einen Zaun auf ein Firmengelände in der Zeppelinstraße eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsam einen Transporter und entwendeten ein Mobiltelefon vom Fahrersitz. Das gewaltsame Öffnen des Laderaums misslang, ebenso bei zwei weiteren Fahrzeugen. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell