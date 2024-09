Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wetschen, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Diepholz, Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt - Stuhr, Brand einer Lüftungsanlage

Wetschen - Verkehrsunfallflucht

Am heutigen Morgen, gegen 06:25 Uhr, kam es auf der B 214 innerhalb der Ortschaft Wetschen zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Varrel befährt mit seinem schwarzen Pkw Seat Alhambra die B 214 aus Richtung Rehden kommend in Fahrtrichtung Diepholz. Kurz vor dem Einfahren in eine langgezogene Rechtskurve, in Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens, kommt dem Varreler auf dessen Fahrstreifen ein grau-metallicfarbener Pkw entgegen, welcher die B 214 aus Richtung Diepholz in Fahrtrichtung Rehden befährt. Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Bereich der jeweils linken Außenspiegel. Am Pkw VW des 60-jährigen Varrelers werden zudem die hintere linke Fahrzeugtür und das hintere linke Seitenteil beschädigt. Der Varreler lenkt seinen Pkw nach dem Zusammenstoß an den rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt in Richtung Rehden fort, ohne sich um den entstandenen Schaden und die Feststellung seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Zur Unfallzeit befand sich ein Pkw hinter dem Fahrzeug des 60-jährigen aus Varrel. Auch hinter dem Pkw des Unfallverursachers soll sich ein Pkw eines möglichen Zeugen befunden haben. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

Diepholz - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Samstag, 07.09.2024 gegen 08:30 Uhr, bis Montag, 09.09.2024 gegen 13:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Kruppstraße in Diepholz. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus der Werkstatt diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Diepholz unter 05441 9710 zu kontaktieren.

Diepholz - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Ein 34-jähriger Diepholzer wurde gestern Mittag, gegen 13:35 Uhr, durch einen Fahrradunfall schwerverletzt. Er sowie ein 64-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus Diepholz, befuhren den Radweg an der Straße Ovelgönne in Diepholz in entgegengesetzter Richtung. Der 64-Jährige fuhr dabei in Fahrtrichtung Ortsausgang ganz links des Radweges und dementsprechend auf der Seite des entgegenkommenden 34-Jährigen. Beim Ausweichen kommt der 34-Jährige ohne Berührungen der Fahrräder zu Fall und zieht sich eine Kopfverletzung zu, wodurch er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Am Fahrrad des 34-Jährigen entsteht ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am Montagmorgen in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 09:10 Uhr wurde ein Pkw Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bremer Straße in Bassum beschädigt. Der Verursacher ist vermutlich beim Ausparken gegen den Mercedes gefahren und hatte sich dann entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bassum unter 04241 9711680 entgegen.

Syke - Sachbeschädigung an Briefkasten

Am Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, haben Unbekannte einen Briefkasten an der Straße Handelsweg in Syke zerstört. Wer zu diesem Zeitpunkt einen lauten Knall wahrgenommen und womöglich Personen im Bereich des Handelsweges gesehen hat, möge sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242 9690 melden.

Stuhr - Brand einer Lüftungsanlage

Am 09.09.2024, gegen 15:15 Uhr, geriet bei einer Firma in der Bergiusstraße eine Entlüftungsanlage in Brand. Die offenen Flammen konnten unmittelbar durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Flammen wurde die brandbetroffene Entlüftungsanlage, das angrenzende Hallengebäude sowie zwei im Nahbereich geparkte Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Personen sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen jedoch nicht vor.

