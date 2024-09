Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw im Graben

Fahrer flüchtet - Bassum, Im Kreisverkehr aufgefahren

Roller-Fahrer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Auffahrunfall im Kreisverkehr

Am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Bremer Straße ein 15-jähriger Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr und auf den bereits im Kreisverkehr fahrenden Motorroller auf. Der 15-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Stuhr - Pkw im Graben / Fahrer flüchtet

In der Nacht zu Sonntag gegen 03.40 Uhr geriet ein Pkw beim Einbiegen von der Blockener Straße nach rechts in die Obernheider Straße von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, um später den Diebstahl seines Pkw anzuzeigen. Bei der Anzeigenaufnahme verwickelte sich der 18-Jährige in Widersprüche. Auch die ersten gesicherten Spuren deuteten auf den 18-Jährigen als Fahrer hin. Da er unter Alkoholeinfluss (1,0 Promille) und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Test positiv) stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Der Pkw musste aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden.

Diepholz - Erheblich unter Alkoholeinfluss

Die Polizei in Diepholz hat am Sonntag zwei Fahrer von Kleinkraftrad und E-Scooter kontrolliert, die erheblich unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Gegen 13.55 Uhr konnten sie einen 46-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades stoppen, der in der Mollerstraße unterwegs war. Ein Test ergab eine Alkoholisierung von 1,9 Promille. Kurze Zeit später, gegen 16.20 Uhr, stoppten sie in der Hinterstraße einen 46-Jährigen auf einem E-Scooter. Hier ergab ein Test eine Alkoholisierung von 2,6 Promille. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell