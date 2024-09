Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.09.2024

Diepholz (ots)

E-Scooter am Weyher Bahnhof entwendet

Im Verlaufe des Freitags wurde durch einen unbekannten Täter der E-Scooter einer 17-jährigen Weyherin entwendet. Der E-Scooter stand mittels Kabelschloss verschlossen am Eingang der Bahnunterführung des Kirchweyher Bahnhofs. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Weyhe zu wenden (042180660).

Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in Kirchweyhe

Am Freitagnachmittag parkte ein 38-jähriger Weyher seinen Audi A4 zwischen 15:30 und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Kirchweyhe nahe des Markteinganges. Als dieser von seinem Einkauf zurückkehrte, musste er einen größeren Lackschaden an der Fahrerseite feststellen. Ein Unfallverursacher ließ sich nicht mehr feststellen. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Weyhe (042180660) entgegen.

Sachschaden: ca. 2500 Euro

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell