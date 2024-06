Polizeipräsidium Konstanz

Neuhausen ob Eck

Erneut wenig Straftaten auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck

Neuhausen ob Eck / Lkr. TUT

Auch 2024 zieht die Polizei eine positive Gesamtbilanz zum Southside Festival in Neuhausen ob Eck.

Mit insgesamt 65.000 Feiernden war das Festival im Gewerbepark Take-Off ausverkauft. Am Donnerstag, dem Hauptanreisetag, reisten bereits rund 50.000 Personen an. Das führte auch in diesem Jahr zu einer hohen Verkehrsbelastung auf den angrenzenden Straßen. Vor allem in den frühen Morgenstunden waren die Straßen im Landkreis stark frequentiert und teilweise überlastet. Die Abreise begann bereits Sonntag auf Montagnacht, sodass diese am Montagmorgen etwas entspannter ablief.

Im Bereich der Straftaten verzeichnete die Polizei eine insgesamt geringe Anzahl an polizeilich relevanten Ereignissen. Von Donnerstag bis Montagmittag ereigneten sich Stand heute 66 Straftaten. Bei rund der Hälfte davon handelt es sich um Diebstahlsdelikte.

Erfreulich zeigte sich die Polizei über die Tatsache, dass es zu keinem einzigen Angriff gegen Polizei- oder anderen Rettungskräften kam. Auch die Anzahl von Körperverletzungsdelikten gehört trotz steigender Zahl von anwesenden Personen, mit 4 Ereignissen, zu einem der geringsten Werte seit dem ersten Festival im Gewerbepark im Jahr 2000. Drei Straftaten mit sexuellem Hintergrund wurden zur Anzeige gebracht, hier laufen die Ermittlungen. Beim Rest handelt es sich um festivaltypische Straftaten wie das Fälschen von Tickets oder Hausfriedensbruch. Im Bereich Betäubungsmittelgesetz kam es zu einem Vorkommnis.

Das Resümee von Einsatzleiter Benjamin Kimmich: "Die feiernden Menschen sind uns über alle vier Tage freundlich entgegnet. Trotz der Wetterlage war die Stimmung ausgelassen und friedlich. Für diese Begegnungen bedanken wir uns und freuen uns auf das nächste Festival hier in Neuhausen ob Eck."

