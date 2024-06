Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Ein Leichtverletzter bei Unfall auf der Kreuzung Herrenzimmerner Straße/ Hauptstraße (24.06.2024)

Villingendorf (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Herrenzimmerner Straße/ Hauptstraße ist am Montagvormittag, gegen 11.45 Uhr, ein Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt worden. Eine 72-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza war auf der Teufenstraße in Richtung Herrenzimmerner Straße unterwegs. An der Kreuzung bog sie nach links auf die Herrenzimmerner Straße ab und prallte mit einem vorfahrtsberechtigten 17 Jahre jungen Zweiradfahrer zusammen, der auf der Herrenzimmerner Straße in Richtung Hauptstraße fuhr. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Schadenshöhe am nicht mehr fahrbereiten Kleinkraftrad ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell