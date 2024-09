Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Lkw und Pkw kollidieren an Kreuzung - Wehrbleck, Einbruch in Kita - Barnstorf, Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Drentwede - Vorfahrt missachtet

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwochmittag gegen 11.05 Uhr an der Kreuzung Bremer Straße (B 51) / Bahnhofstraße die Vorfahrt missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 37-Jährige wollte die B 51 von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Heiligenloh überqueren. Hierbei übersah er den Pkw eines 48-jährigen Fahrers, der die B 51 aus Richtung Twistringen befuhr. Beide Pkw kollidierten, zum Glück wurde aber niemand verletzt. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht / Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr wurde ein Pkw Opel Astra auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in der Straße Am Markt beschädigt. Der Verursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Opel gefahren, hatte sich dann aber entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Opel entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Mellinghausen - In Gegenverkehr gefahren

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Klitzenberger Straße aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Pkw eines 72-jährigen Fahrers kollidiert. Bei der Kollision wurde der 72-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt mindestens 11000 Euro.

Wehrbleck - Einbruch in Kita

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kindertagesstätte in der Stranger Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster ein, durchsuchten mehrere Räume und durchsuchten Schränke. Mit einen geringen Menge Bargeld flüchteten sie wieder. Der Schaden beträgt mindestens 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Hoher Schaden durch Verkehrsunfall

Ein Schaden von ca. 25000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr an der Kreuzung Delmenhorster Straße (B 322) / Heiligenroder Straße. Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die B 322 Richtung Weyhe missachtete dann aber das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung und kollidiert mit dem Pkw eines 33-jährigen Fahrers, der bei Grün aus der Heiligenroder Straße in die Kreuzung fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Schaden jedoch beträgt ca. 25000 Euro.

