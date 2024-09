Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Gewitter und Starkregen sorgten für Einsätze ---

Diepholz (ots)

Ein Gewitter mit Starkregen ist am Mittwochnachmittag über Teile des Landkreises Diepholz gezogen.

In Twistringen ist das viele Wasser durch das Dach in einen Verbrauchermarkt gesickert. Die Feuerwehr und Polizei haben den Markt vorsorglich geräumt und alle Kunden und Mitarbeiter in Sicherheit gebracht. Auch der Tunnel unter der Bahnlinie war durch das Wasser unpassierbar. Die Feuerwehr räumte in Handarbeit Gullis leer, so dass das Wasser wieder ablaufen konnte. Mehrere Keller standen ebenfalls unter Wasser.

In Syke knickten mehrere Bäume bei dem Starkregen um. Ein Pkw fuhr gegen einen Baum auf der Straße. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An mehreren Stellen wurden Gullideckel hochgedrückt und das Wasser ergoß sich über die Straße. In Ristedt lief das Wasser von den umliegenden Feldern als Schlamm auf die Straße in der Ortsmitte. Nur mit schwerem Gerät konnte der Schlamm beseitigt werden.

In Weyhe wurden auch Gullideckel hochgedrückt und mehrere Straßen standen unter Wasser. Die Feuerwehr musste einige Keller leerpumpen.

Das kurze aber heftige Unwetter hat, nach ersten Erkenntnissen, keine größeren Schäden verursacht und es ist niemand verletzt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell