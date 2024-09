POL-DH: --- Diepholz, Verkehrsunfall mit hohem Schaden - Barnstorf, Betrunkene Fahrerin mit fast 3 Promille

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Abbieger übersehen

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Steinfelder Straße mit einem vor ihr nach links abbiegenden Pkw kollidiert. Dabei blieben beide Fahrer unverletzt, der Schaden jedoch beträgt ca. 48000 Euro. Die 55-jährige Fahrerin befuhr die Steinfelder Straße Richtung Steinfeld. Als sie einen verkehrsbedingt haltenden Lkw überholte, übersah sie den Pkw eines 21-jährigen Fahrers, der auf der Abbiegespur vor ihr nach links abbiegen wollte und kollidierte mit ihm.

Barnstorf - Betrunkene Pkw-Fahrerin

Eine betrunkene 56-jährige Pkw-Fahrerin konnte am Donnerstag am späten Abend gegen 23.00 Uhr von der Polizei auf der B 51 in Barnstorf gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Die 56-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab 2,8 Promille. Nach einer Blutprobe beschlagnahmte die Polizei den Führerschein der 56-Jährigen und stellte aus Gefahrenabwehr ihren Pkw-Schlüssel sicher.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt auf ein Firmengelände in der Johann-Kepler-Straße eingedrungen und haben dort drei Container gewaltsam aufgebrochen. Die Täter durchtrennten den Zaun zum Nachbargrundstück und gelangten so auf das Firmengelände. Aus den Containern wurden Edelstahl- und Metallrohre in noch unbekannter Menge und Wert entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

