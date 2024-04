Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerpunktorientierte Kontrollen "Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit"

Hameln (ots)

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit, falsches Überholen ebenso wie die Nichteinhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes oder die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zählen im Zusammenhang mit schweren Verkehrsunfällen weiterhin zu den Hauptunfallursachen. Aufgrund dessen fanden am Dienstag und Mittwoch (16.04.2024 und 17.04.2024) länderübergreifende Kontrollen mit der Schwerpunktorientierung "Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit" statt, an der sich auch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beteiligte. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden konnten insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße feststellt werden, von denen 14 im Bereich des Bußgeldes und 12 im Bereich des Verwarngeldes lagen. Anderweitige Hinweise auf Straftaten wurden im Laufe der Kontrollen nicht festgestellt.

