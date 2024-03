Feuerwehr Frechen

FW Frechen: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frechen am 15.03.2024

Frechen (ots)

Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Frechen, die hauptamtliche Wache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Frechen und Habbelrath sowie beide Ehrenabteilungen der Löschzüge, sind der Einladung der Wehrleitung in die Aula des Jugenddorfs gefolgt. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Frank Wershoven, freute sich in seiner Begrüßung auch darüber, dass die Fraktionsvorsitzenden aus dem Rat der Einladung gefolgt sind. Ebenso konnte er Thomas Okos, Landtagsabgeordneter, Susanne Stupp, Bürgermeisterin der Stadt, Thomas Weiler, Kreisbrandmeister, und Michael Schall von der Jugendfeuerwehr des Rhein-Kreis-Kreises, begrüßen. In ihrem Grußwort ging die Bürgermeisterin Stupp auf die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte ein. "Dass immer mehr Einsatzkräfte Opfer von Gewalt im Einsatz werden, ist leider ein Problem unserer Gesellschaft, das jedoch nicht toleriert werden darf." Der Kreisbrandmeister des Rhein-Erft-Kreises lobte die hohe Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Frechen, überörtlich im gesamten Kreis im Einsatz zu arbeiten: "Egal, ob es sich um den Einsatz des ELW (Florian 200) bei einem Massenanfall von Verletzten handelt oder um verschiedene Lagen mit dem Abrollcontainer Atemschutz. Auf die Einheiten aus Frechen ist immer Verlass." Bevor einige Ehrungen und Beförderungen anstanden, gab Frank Wershoven einen Rück- und Ausblick. Er hob aus den rund 655 feuerwehrtechnischen Einsätzen die 2 Großbrände hervor und wies auf die technischen Hilfeleistungseinsätze hin, die mit 472 Einsätzen weiterhin einen Großteil der Arbeit ausmachen. Darunter sind auch "kleine" Einsätze wie zum Beispiel: Öl auf einem Spielplatz, das drohte in den Sand zu fließen und damit in den Boden zu gelangen. Mit Freude konnte Wershoven auch verkünden, dass die Neuorganisation der hauptamtlichen Wache und der Verwaltung mit der Benennung von Ralf Odermatt als Fachdienstleiter durch den Rat der Stadt Frechen voranschreitet. Der Fuhrpark der Feuerwehr Frechen steht vor einer "runden" Erneuerung. In absehbarer Zeit werden die Ausschreibungen für drei neue Großfahrzeuge veröffentlicht, und auch die beiden Einsatzleitwagen der Löschzüge Frechen und Habbelrath werden neu beschafft. Bereits ein paar Tage vor der Jahreshauptversammlung wurde ein Abrollcontainer "Wasser" vom Hersteller abgeholt. Ein gesonderter Bericht dazu folgt. "Mit dem neuen Abrollcontainer sind wir für Wald- und Vegetationsbrände bestens vorbereitet. Durch den Klimawandel sind sich die Experten einig, dass diese Art von Einsätzen immer mehr auf die Feuerwehren zukommt", so Wershoven. Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging und bei gutem Essen und Getränken viele gute Gespräche geführt wurden, wurden Ehrungen und Beförderungen durchgeführt: Insgesamt wurden rund 30 Kameraden befördert und 18 Kameraden geehrt. Eine Auflistung haben wir unten angefügt. Zwei Ernennungen konnten auch im Rahmen der Jahreshauptversammlung durchgeführt werden: Zum Feuerwehrarzt der Freiwilligen Feuerwehr Frechen wurde Dr. med Michael Renkawitz ernannt. Sascha Michel wurde von der Bürgermeisterin und der Wehrleitung zum Bestellten Einsatzleiter der Stadt Frechen ernannt. Eine ganz besondere Ehrung erging durch die Jugendfeuerwehr Rhein-Erft-Kreis an zwei Kameraden.

In Abwesenheit wurde Dietmar Flohe die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Rhein-Erft-Kreis in Gold mit Eichenlaub verliehen. Mario Di Balsio wurde die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Rhein-Erft-Kreis in Silber mit Eichenlaub überreicht. Beide haben sich seit 1986 für die Jugendfeuerwehr Frechen eingesetzt. Der sichtlich gerührte Mario erfreute sich eines langen Applauses der Anwesenden. Der Stadtjugendwart Francesco Calabro bat alle Mitglieder der Einsatzabteilung, die nach 1986 in die JF eingetreten sind, aufzustehen. Mit diesem beeindruckenden Bild wollte er zeigen, wie viele und wer alles durch Mario und Dietmar durch die Zeit der JF geprägt und begleitet wurden.

Beförderungen / Ehrungen

- Löschzug Frechen/Löschzug Habbelrath

Feuerwehrfrauanwärterin: Sarah Abels

Feuerwehrmannanwärter: Florian Fester Dr. med. Michael Renkawitz Marc Schuster

Feuerwehrfrau/-mann: Cansu Sancar

Laura Gaul Eva Maria Theda Andreas Klauser Lennard Moritz Fabian Schumacher Nico Wichterich

Oberfeuerwehrfrau/-mann: Zein Al Abidin Al Ali Sven Jonas Faßbender Andreas Kniel Maxim Posen Kai Tiefenbach

Hauptfeuerwehrfrau/-mann: Anna-Maria Schneider Mike Schomberg

Unterbrandmeister: Daniel Esser

Michel David Hemker Markus Rech Marko Simoski Martin Thiesen

Brandmeister: Jens Vogelfänger

Oberbrandmeister: Carsten-Alexander Büsing Manuel Lorenz Brian Nagel

Brandoberinspektor: Sven Elter

Michael Hartl

Stadtbrandinspektor: Dirk Jansen

Feuerwehr-Ehrenzeichen in "Silber" Brandinspektor Stefan Backes für mehr als 25-jährige Dienstzeit: Unterbrandmeister Benjamin Willi Henne Unterbrandmeister Michael Esser Brandinspektor Michael Hartl

Feuerwehr-Ehrenzeichen in "Gold mit Goldkranz" Brandinspektor Peter Löhr für mehr als 50-jährige Dienstzeit: Hauptbrandmeister Ralf Görtz Unterbrandmeister Franz-Jacob Diegel

10-jährige Zugehörigkeit Feuerwehrfrau Denise Michelle Röwekamp der Freiwilligen Feuerwehr: Oberfeuerwehrmann Fabian Becker Feuerwehrmann Tobias Gerhardt Unterbrandmeister Oliver Thomas Bolt Oberfeuerwehrmann Niklas Rupp

40-jährige Zugehörigkeit Unterbrandmeister Rene Marx der Freiwilligen Feuerwehr: Unterbrandmeister Peter Neukirchen Unterbrandmeister Andreas Münch Hauptbrandmeister Heinz-Gerd-Roth

50-jährige Zugehörigkeit Unterbrandmeister a.D. Bernhard Mager der Freiwilligen Feuerwehr:

Ernennung zum Feuerwehrarzt Dr. med. Michael Renkawitz der Freiwilligen Feuerwehr:

Ernennung zum bestellten Einsatzleiter Brandoberinspektor Sascha Michel der Stadt Frechen:

Original-Content von: Feuerwehr Frechen, übermittelt durch news aktuell