Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26. Juli wurde in einen Kiosk an der Höntroper Straße 49 in Bochum eingebrochen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 2.45 Uhr hatten Zeugen ein lautes Klirren an dem Kiosk vernommen, danach ertönte eine Alarmanlage. Kurz darauf sei eine männliche Person in Richtung der Straße "In der Hönnebecke" davongelaufen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 34 Jahre alt, "dünne Statur", dunkle Haare, komplett schwarz gekleidet, Flip-Flops. Er soll einen Karton sowie eine oder zwei Taschen getragen haben.

Ein zweiter Tatverdächtiger, der gesehen wurde, konnte nicht näher beschrieben werden.

Nach Zeugenaussagen sei kurz nach dem Einbruch in den Kiosk ein dunkelroter Pkw mit Bochumer Kennzeichen zügig die Höntroper Straße in Richtung Wattenscheider Straße gefahren.

Ob das Auto im Zusammenhang mit dem Einbruch steht und welche Waren aus dem Kiosk entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

