POL-BO: 27-Jähriger in der Innenstadt beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Mit dem Auto in den Urlaub? Ja, aber sicher! Was Reisende vor Urlaubsantritt beachten sollten, erklärt das Team der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Bochum am Donnerstag, 25. Juli, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeschäftes an der Holsterhauser Straße 200 in Herne. Was muss man bei langen Autofahrten beachten? ...

