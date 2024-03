POL-GF: Wechsel im Präventionsteam / Verabschiedung in den Ruhestand

Groß Oesingen (ots) - In der Samstagnacht, dem 02. März 2024, gegen 02:00 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Audi A2 die Schulstraße in 29393 Groß Oesingen in Richtung Teichgut. Auf der Kreisstraße 4 in Höhe des Königsees geriet der 25-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte seitlich mit einem Straßenbaum und kam anschließend im Grünstreifen kurz vor dem Fahrradweg zum Stehen. Bei ...

mehr