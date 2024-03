Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Freitag, dem 01. März 2024, gegen 15:15 Uhr befuhr eine 82-Jährige mit ihrem Fahrrad den Calberlaher Damm in Richtung Katzenberg-Kreisel in Gifhorn. Auf Höhe des Calberlaher Damm 21, einem Bistro, bog ein entgegenkommender weinroter Pkw als Linksabbieger auf den Parkplatz des Bistros ab und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte 82-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die 82-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Die Fahrzeugführerin erkundigte sich im Anschluss nach der 82-Jährigen, welche durch die aufmerksamen Mitarbeiter des Bistros versorgt wurde, verließ aber anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Die Polizei in Gifhorn hat nun die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und die Fahrzeugführerin, sich unter Tel.: 05371 9800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell