Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trunkenheitsfahrt endet nach Kollision mit Straßenbaum

Groß Oesingen (ots)

In der Samstagnacht, dem 02. März 2024, gegen 02:00 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Audi A2 die Schulstraße in 29393 Groß Oesingen in Richtung Teichgut. Auf der Kreisstraße 4 in Höhe des Königsees geriet der 25-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte seitlich mit einem Straßenbaum und kam anschließend im Grünstreifen kurz vor dem Fahrradweg zum Stehen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Uelzen verbracht.

Im Klinikum wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell