Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Diebstahl von Anhänger

Anhänger (KLE-HP190) von Firmengelände entwendet

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (5. Mai 2024) gegen 23:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem umzäunten Firmengelände am Hammereisen einen Autoanhänger. Der Hänger stand am Zaun zwischen zwei Firmensitzen, als die Täter den Zaun beschädigten und den Anhänger an ihr mitgebrachtes Fahrzeug anhängten. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Bei ihrer Tat wurden die Täter von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Auswertung dauert noch an. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell