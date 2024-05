Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch

Täter dringen in zwei Kindergärten ein

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

In der Zeit von Samstag (4. Mai 2024) bis Montag drangen unbekannte Täter in zwei Kindergärten an der Heinestraße sowie an der Maria-Montessori-Straße ein. Beim Kindergarten an der Heinestraße versuchten die Täter die verschlossene Bürotür zu öffnen, als dies missglückte flüchteten die Unbekannten vermutlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Beim Kindergarten an der Maria-Montessori-Straße wurde die hintere Tür aufgehebelt und aus einem Büroschrank eine Geldmappe entwendet. Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell