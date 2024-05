Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Ladendiebstahl

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kevelaer (ots)

Der bislang unbekannte Tatverdächtige nahm am 19.03.2024 gegen 11:30 Uhr zwei Düfte aus dem Regal eines Drogerie Markts an der Hauptstraße in Kevelaer und packte Sie in seinen mitgeführten Rucksack. Im Kassenbereich wurde der Tatverdächtige vom Ladendetektiv angesprochen. Dieser stellte fest, dass der Rucksack mit Alufolie präpariert war. Er konnte die Düfte aus dem Rucksack an sich nehmen, bevor der Tatverdächtige mit dem Rucksack die Flucht ergriff.

Zwei Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/134760

Zeugenhinweise werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell