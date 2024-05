Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

17-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Rees (ots)

Ein 17-jähriger Reeser war am Sonntag (5. Mai 2024) gegen 17:25 Uhr auf der Heresbachstraße zwischen Mehrhoog in Richtung Mehr unterwegs, als er in der 90-Grad Linkskurve aus nicht bekannten Gründen nach rechts aus der Kurve getragen wurde. Der Reeser prallte gegen ein Schild und in die Leitplanke. Sein Freund fuhr hinter ihm und leistete umgehend Erste Hilfe. Der 17-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine KTM 125 Duke wurde beschädigt und musste vom Unfallort abgeholt werden. (as)

