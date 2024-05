Straelen (ots) - Am Dienstag (30. April 2024) gegen 14:10 Uhr wurde ein Linienbus in Straelen-Vorst bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die 43-jährige Busfahrerin stand mit ihrem Fahrzeug an der Straße An der Mortel in Höhe der Haltestelle "Straelen-Vorst", als ein weißer Transporter an dem Bus vorbeifahren ...

mehr