Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Vorst - Haltender Linienbus beschädigt

Verursacher entfernt sich unerkannt mit weißem Transporter

Straelen (ots)

Am Dienstag (30. April 2024) gegen 14:10 Uhr wurde ein Linienbus in Straelen-Vorst bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die 43-jährige Busfahrerin stand mit ihrem Fahrzeug an der Straße An der Mortel in Höhe der Haltestelle "Straelen-Vorst", als ein weißer Transporter an dem Bus vorbeifahren wollte. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Fahrer mit dem seinem Transporter zurücksetzten und beschädigte dabei den Bus an der hinteren linken Ecke. Anschließend setzte er seine Fahrt an dem Bus vorbei fort. Die Fahrerin hatte den Schaden zunächst nicht bemerkt, erst im weiteren Verlauf der Fahrt fiel er auf. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell