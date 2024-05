Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geparkter Mazda 3 beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag (30. April 2024) zwischen 16:15 Uhr und 16:50 Uhr einen Mazda 3. Der Mazda parkte auf dem Brühlscher Weg in Richtung Busbahnhof am rechten Fahrbahnrand, als der Unbekannte die linke Fahrzeugseite beschädigte und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Die Polizei in Geldern sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Sie sollen sich unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

