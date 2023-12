Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2312092

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Donnerstagabend, 21. Dezember 2023, kam es zwischen 8 Uhr und 21:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Seeufer". Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Grundstück, indem sie gewaltsam ein Gartentor öffneten und schließlich durch eine Balkontür in die Wohnräume des Hauses gelangten.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

An der Peter-Rosegger-Straße in Unterfeldhaus wurde bereits am Sonntag, 17. Dezember 2023, in eine Hochparterren-Wohnung eingebrochen. Die Tat ereignete sich gegen 15 Uhr. Die Täter gelangten durch eine Balkontür in die Wohnräume und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Erfolgsmeldung in Zusammenarbeit mit der Polizei Solingen: An der Goethestraße verschafften sich drei Einbrecher am Donnerstag, 21. Dezember 2023, gegen 18:35 Uhr gewaltsam Zutritt durch eine Balkontür in ein Einfamilienhaus. Einer der Täter konnte auf frischer Tat durch Beamtinnen und Beamten der Polizei Solingen innerhalb der Wohnung gestellt werden und wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 22-jährigen Südeuropäer, der an der Einsatzörtlichkeit schließlich der Polizei in Haan übergeben und in der Wache Mettmann in Gewahrsam genommen wurde. Die beiden anderen Täter sind bislang flüchtig. Ob sie im Besitz von Tatbeute sind, konnte zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 21. Dezember 2023, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Alten Broich". Die Tat ereignete sich zwischen 15:30 Uhr und 19:50 Uhr, während die Bewohnerin des Hauses abwesend war. Angaben zur entwendeten Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen 20 Uhr am Mittwoch, 20. Dezember 2023, und 6:40 Uhr am Donnerstag, 21. Dezember 2023, kam es zu einem Einbruch in das Büro einer Produktionsfirma an der Siemensstraße. Unbekannte Täter gelangten in mehrere Räumlichkeiten der Firma und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

