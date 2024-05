Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Haftbefehl am Bahnhof Meiningen vollstreckt

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

-Bahnreisender fährt in JVA ein-

Am Samstag wurde ein 36-jähriger Deutscher durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Meiningen kontrolliert.

Im Zuge einer fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Thüringer Justiz nach dem Mann suchte. Das Landgericht Meiningen hatte gegen die Person einen Sicherungshaftbefehl erlassen. Dem vorausgegangen war ein besonders schwerer Fall des Diebstahls.

Nachdem die Identität des Mannes zweifelsfrei feststand, wurde mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst Rücksprache gehalten. Am Samstagnachmittag erfolgte sodann die richterliche Vorführung, in dessen Rahmen der Haftbefehl aufrechterhalten wurde.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 36-Jährige durch die Bundespolizei in die JVA Suhl-Goldlauter gebracht.

