POL-DH: --- Rehden, Auffahrunfall mit Verletzten - Stuhr, Diebstahl von Werkzeugkisten

Diepholz (ots) - Die Polizei hat nach intensiven Ermittlungen am Dienstagnachmittag in Twistringen einen 29-jährigen Mann festgenommen. Der 29-Jährige steht in dringendem Tatverdacht am 23.07.24 gegen 04.30 Uhr nach dem Schützenfest einen 46-jährigen Mann überfallen und ausgeraubt zu haben. Der 46-Jährige ...

