Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfallflucht in der Großen Straße - Golf Fahrer gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Großen Straße zu einer Unfallflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer eines schwarzen Golfs geben können. Gegen 21.30 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen von dem Parkplatz des Schlossplatzes geradeaus in die gleichnamige Straße und erfasste dabei einen 16-jährigen Radfahrer, der von der Großen Straße in Richtung des Schlossplatzes unterwegs war. Nach einer Kollision stürzte der junge Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Anstatt dem Verletzten zu helfen, fuhr der Golffahrer mit Emsländer Ortskennzeichen davon. Die Polizei aus Fürstenau bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können, sich unter 05901 961480 zu melden.

