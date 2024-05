Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schulgebäude

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schanzring;

Tatzeit: Nacht zum 24.05.24;

In der Nacht zum Freitag drangen noch unbekannte Einbrecher gewaltsam in das Gebäude der Fliednersschule am Schanzring ein. Im Gebäude wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen und die Räume durchwühlt. Im Sekretariat hatten sich der oder die Täter mit einem Trennschleifer an einem Tresor zu schaffen gemacht. Der Trennschleifer war noch an den Stromanschluss angeschlossen, so dass es möglich ist, dass die Einbrecher den Tatort um kurz vor 07.00 Uhr fluchtartig verließen, als die ersten Schulmitarbeiter eintrafen. Ob bzw. was entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell