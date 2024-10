Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Lachendorf sucht Zeugen zu Vandalismus und Traktordiebstahl in Höfer

Lachendorf / Höfer (ots)

Wie der Polizei am 18.10.2024 mitgeteilt wurde, betraten unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zum Dienstag, 15.10.2024 das Betriebsgelände einer Firma an der Hauptstraße in Höfer. Dort verschafften sie sich Zutritt zu dem dortigen Büro, verwüsteten das Innere und beschädigten einen Monitor. Darüber hinaus nahmen die unbekannten Täter zunächst einen Traktor in Betrieb, scheiterten aber offenbar an dem Gefährt. Im weiteren Verlauf entwendeten sie dann einen anderen Traktor und fuhren damit in ein nah gelegenes Waldstück am Aschenberg, wo das Fahrzeug wenig später stark beschädigt wieder aufgefunden wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die in der Nacht vom 14.10.2024 auf den 15.10.2024 Beobachtungen gemacht haben, die zu dem Tatgeschehen passen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell